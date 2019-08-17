«Как мы без этого жили?»: фасады домов в Челябинске украсили гигантская колибри и тигренок
Художники из компании Graffiti Russia продолжают расписывать стены жилых домов на крупных улицах Челябинска.
В начале августа огромная колибри вспорхнула на фасаде дома № 71 по Свердловскому проспекту. А на днях на фасаде дома № 162 по проспекту Победы появился тигренок. На соседнем здании авторы этой картины планируют нарисовать продолжение.
Проспект Победы, 162. Фото: сообщество "Типичный Челябинск".
Яркие впечатляющие картины нашли добрый отклик в сердцах челябинцев. Жители города обсуждают «полотна» в социальных сетях и делают перепосты фотографий.
— И как мы без этого раньше жили? — задается вопросом Алексей Ратников.
— Так должен быть украшен весь город, — считает Алексей Беспалов.
— Это гораздо лучше, чем просто покрашенные кирпичные здания, — замечает Лариса Евгеньевна.
До этого те же художники нарисовали на фасадах Челябинска девочку с ножницами, хищную птицу и танк.
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ИСТОЧНИК KP.RU