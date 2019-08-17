Жителей Челябинска позабавила девушка, которая сушит волосы, свесившись из окна
В социальных сетях набирает популярность фотография, на которой девушка высунулась в окно, чтобы просушить волосы. Анонимный автор снимка запечатлел ее на улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска.
В целом южноуральцы отнеслись к этой выходке с юмором.
— Загорает человек. Чего пристали? Не у всех есть возможность выбраться на природу, — заступаются за героиню челябинцы.
— Или просто задумалась!
— Или решила подышать свежим воздухом...
Правда, челябинцев очень смущает, что окно расположено на четвертом этаже дома. А этажи здания очень высокие. Да и девушка высунулась из окошка по пояс. Не ровен час — упадет.
А до земли дааалеко! Фото: социальные сети.
— Ее бы как-то вернуть в помещение, а то сигнет вниз! — переживают за девушку осторожные.
Впрочем, ничего страшного не случилось. Высушив волосы, девушка вернулась в комнату и закрыла окно.
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ИСТОЧНИК KP.RU