Жителей Челябинска позабавила девушка, которая сушит волосы, свесившись из окна

СЕГОДНЯ 21:25 2019-08-17T21:49:14+03:00

Прохожие отнеслись к ее беспечному поступку с юмором

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В социальных сетях набирает популярность фотография, на которой девушка высунулась в окно, чтобы просушить волосы. Анонимный автор снимка запечатлел ее на улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска.

В целом южноуральцы отнеслись к этой выходке с юмором.

— Загорает человек. Чего пристали? Не у всех есть возможность выбраться на природу, — заступаются за героиню челябинцы.

— Или просто задумалась!

— Или решила подышать свежим воздухом...

Правда, челябинцев очень смущает, что окно расположено на четвертом этаже дома. А этажи здания очень высокие. Да и девушка высунулась из окошка по пояс. Не ровен час — упадет.

А до земли дааалеко! Фото: социальные сети.

— Ее бы как-то вернуть в помещение, а то сигнет вниз! — переживают за девушку осторожные.

Впрочем, ничего страшного не случилось. Высушив волосы, девушка вернулась в комнату и закрыла окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU