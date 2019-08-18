Жара в Челябинске сменится дождями
Жара в Челябинске пойдет на спад уже сегодня, 18 августа. По данным Челябинского гидрометцентра, в воскресенье днем столбик термометра поднимется до +30 градусов, но при этом ожидается небольшой дождь.
Следующая неделя также будет дождливой. В понедельник, 19 августа, будет тепло, но пройдет небольшой дождь.
Во вторник, среду и четверг синоптики прогнозируют кратковременные осадки.
К пятнице, 23 августа, снова потеплеет. Температура воздуха поднимется до +27 градусов, дождей на этот день не ожидается. Тем не менее, челябинские синоптики предупреждают, что могут точно предсказать погоду только на ближайшие трое суток. Поэтому к концу следующей недели прогноз может измениться.
ИСТОЧНИК KP.RU