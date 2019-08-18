Жители Магнитогорска распознали «монстра», найденного в квартире

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-18T14:48:39+03:00

Такое существо нашел в своей квартире магнитогорец. Фото: группа «Черное и белое Магнитогорск»/vk.com

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Неприятного вида насекомое увидел в своей квартире житель Магнитогорска. Он поделился снимком «монстра» в соцсетях.

— Убил муху, и из нее выползло это чудище. В длину примерно 3-4 мм. Что это такое? — написал Анатолий в группе «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Люди в шутку предложили ему сжечь квартиру или нанять ведьмака, который сможет расправиться с неведомым чудищем. Но нашлись и знатоки, которые распознали в насекомом книжного ложноскорпиона.

— Таких можно встретить в пыльных помещениях или в книгах. Для человека они не опасны. Ложноскорпионы питаются домашними клопами или мухами. Аллергии не вызывают. Не ядовиты, — объяснил магнитогорец Дмитрий.

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ИСТОЧНИК KP.RU