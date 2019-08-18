Жители Магнитогорска распознали «монстра», найденного в квартире
Неприятного вида насекомое увидел в своей квартире житель Магнитогорска. Он поделился снимком «монстра» в соцсетях.
— Убил муху, и из нее выползло это чудище. В длину примерно 3-4 мм. Что это такое? — написал Анатолий в группе «Черное и белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
Люди в шутку предложили ему сжечь квартиру или нанять ведьмака, который сможет расправиться с неведомым чудищем. Но нашлись и знатоки, которые распознали в насекомом книжного ложноскорпиона.
— Таких можно встретить в пыльных помещениях или в книгах. Для человека они не опасны. Ложноскорпионы питаются домашними клопами или мухами. Аллергии не вызывают. Не ядовиты, — объяснил магнитогорец Дмитрий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU