В Челябинской области неизвестные растерзали четырех серых цапель

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-18T16:45:39+03:00

Безобидные грациозные птицы - жертва людской агрессии. Кто дал нам право поднимать руку на живущих рядом? Фото: Любовь Кошель.

Изменить размер текста: A A

Жительница Троицка Любовь Кошель — большой любитель пернатых. Для наблюдений за ними купила хороший фотоаппарат, и в свободное время путешествует по Южному Уралу. Снимки, полные движения, радости, торжества жизни украсят любой орнитологический сборник.

Но увиденное недавно потрясло любительницу природы.

— Люди, вы — нелюди! На берегу реки Уй, в районе поселка Мясокомбинат, валяются в грязи четыре убитые серые цапли. Безобиднейшие, грациозные существа, украшение берегов наших озер! Одна уничтоженная птица привязана за лапки к палке проволокой — сделано «пугало». Чем и кому цапли помешали? Они летят за тысячи километров, в родные места, чтобы свить гнезда и вывести птенцов. А родина встречает их выстрелами, родина сажает на кол, да за лапки проволокой, покрепче! Чьи руки сотворили это зло, какого варвара? Кто дал право уничтожать природу? — негодует Любовь.

Троичанка полагает, что на злое дело решились рыбаки. Птицы, пишет Любовь, могли «объесть» любителей рыбной ловли. Но неужели речь идет о промышленной конкуренции между рыбаком и птицей?

Фото растерзанных цапель отправлены в министерство экологии Челябинской области. Любовь Кошель ждет расследования и оценки дикому факту.

Кстати, ученые доказали, что вреда отрасли рыболовства серые цапли не наносят. Основу их рациона, кроме рыбы, составляют лягушки, ящерицы. Серая цапля считается санитаром водоемов, так как питается больной, пораженной паразитами, рыбой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU