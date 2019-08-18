Гонщик из Челябинска разбил автомобиль на ралли в Чехии

СЕГОДНЯ 20:10 2019-08-18T20:10:41+03:00

Вот так сейчас выглядит гоночный автомобиль. Фото: Николай Грязин vk.com

Экипаж жив. Об этом спортсмены сразу сообщили в соцсетях

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Челябинец Ярослав Федоров – заядлый гонщик, звезда ралли. В воскресенье, 18 августа, в составе экипажа с Николаем Грязиным он участвовал в гонке в Чехии Barum Czech Rally Zlín. Николай – штурман, Ярослав – пилот.

На одном из этапов ребята сошли с дистанции:

– К сожалению, ралли «Злин» мы закончили досрочно. Сперва развернуло на скользкой секции в лесу, и нам пришлось выбираться из канавы, а потом мы ударились о мост. Экипаж в порядке, чего не скажешь о машине, – сообщил в соцсетях Николай.

На снимках – искореженный гоночный автомобиль. Поклонники спортсменов поддерживают: главное – живы-здоровы, а автомобиль – дело наживное.

«Николай Грязин и штурман Ярослав Федоров сообщили, что все в порядке после аварии, которая заблокировала дорогу и моментально остановила действо», – сообщает сайт FIA ERC.

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ИСТОЧНИК KP.RU