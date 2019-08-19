Нашествие тарантулов в Челябинске: горожане ловят их в своих квартирах

СЕГОДНЯ 05:01 2019-08-19T05:01:10+03:00

Откуда они взялись и опасны ли для человека

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Житель Челябинска выложил в соцсети фото жуткого паука в кухонной мойке и подписал: «Вот такое чудо сегодня утром обнаружили у себя в квартире». Пугает паук своими размерами — он чуть ли не больше ладони.

— Я бы уже вещи собирал! — комментируют фото пользователи соцсети «ВКонтатке».

Как оказалось, это не единичный случай.

— Я ловил такого, только еще больше размером. Примерно с две ладошки, — написал житель Копейска Дмитрий Куваллин.

— Я их каждое утро из ванны достаю. Правда, живу в своем доме, — ответил Дмитрий Калугин.

Южноуральцы пишут, что находят огромных пауков в пакетах с бананами и даже хлебом. Сообщают также, что видели, как они выползают из земли.

— Это южнорусский тарантул. Они в августе появляются, когда жарко, и в дом заходят. Удивительно, что в до города добрались. Я живу в Вахрушево на окраине. Каждый год их вижу, никого пока не кусали, — рассказала Ольга Созыкина.

СПРАВКА «КП»

Южнорусский тарантул встречается на полях, в садах, огородах, на берегу рек и прочих местах с мягкой почвой. Но в последние несколько лет его стали замечать и в городе. Роет вертикальные норы. При виде насекомого выскакивает и ловит его.

Его укус для человека сравним с ужалением шершня, не смертелен, но вызывает местный отек.

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ИСТОЧНИК KP.RU