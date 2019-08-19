В Челябинске маршрутка въехала в трамвай

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-19T06:30:12+03:00

По всей видимости, водитель маршрутки не пропустил трамвай. Фото: vk.com/cheltr74

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска, в воскресенье вечером, 18 августа. О нем сообщили очевидцы в соцсетях.

— Стоит движение трамваев в сторону Чистопольской. ДТП на улице Дзержинского, — написали свидетели происшествия в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».

По всей видимости, водитель маршрутки №56 поворачивал, не пропустив трамвай, из-за чего и произошло столкновение. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы добавили, что на путях повредились рельсы. Движение трамваев временно остановили, на участке образовалась небольшая пробка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU