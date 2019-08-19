В Челябинске маршрутка въехала в трамвай
ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска, в воскресенье вечером, 18 августа. О нем сообщили очевидцы в соцсетях.
— Стоит движение трамваев в сторону Чистопольской. ДТП на улице Дзержинского, — написали свидетели происшествия в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».
По всей видимости, водитель маршрутки №56 поворачивал, не пропустив трамвай, из-за чего и произошло столкновение. О пострадавших не сообщается.
Очевидцы добавили, что на путях повредились рельсы. Движение трамваев временно остановили, на участке образовалась небольшая пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU