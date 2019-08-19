2019-08-19T06:30:12+03:00
Происшествия

В Челябинске маршрутка въехала в трамвай

Авария образовала пробку и остановила движение электротранспорта
Валентина ВАГАНОВА
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По всей видимости, водитель маршрутки не пропустил трамвай. Фото: vk.com/cheltr74По всей видимости, водитель маршрутки не пропустил трамвай. Фото: vk.com/cheltr74
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ДТП произошло в Ленинском районе Челябинска, в воскресенье вечером, 18 августа. О нем сообщили очевидцы в соцсетях.

— Стоит движение трамваев в сторону Чистопольской. ДТП на улице Дзержинского, — написали свидетели происшествия в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».

По всей видимости, водитель маршрутки №56 поворачивал, не пропустив трамвай, из-за чего и произошло столкновение. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы добавили, что на путях повредились рельсы. Движение трамваев временно остановили, на участке образовалась небольшая пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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