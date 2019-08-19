«Похоже на нефтепродукты»: жителей Челябинской области обеспокоили разводы на Тургояке
Жители Миасса заметили бирюзовые пятна на поверхности озера Тургояк. Фотографии странных разводов на водоеме очевидцы выложили в городские паблики.
— На Тургояке снова беда! На пляже у отеля «Фонград» обнаружены разливы чего-то похожего на нефтепродукты. При этом радужные разводы на воде не похожи на бензин или дизель. Как думаете, что за разводы на воде? — подписал снимки Дмитрий Лазарев.
Одни пользователи уверены, что причиной появления разводов могло стать загрязнение Тургояка химикатами. А другие считают, что это просто цветение воды.
Одни считают, что это химикаты, другие - цветение. Фото: vk.com/ЧП Миасс
Также жители обеспокоены тем, что недалеко от отеля в ранее прозрачной воде образовалась взвесь и появились червяки.
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Жителей Челябинской области обеспокоили взвесь и червяки на Тургояке.Видео:vk.com/ЧП Миасс
ИСТОЧНИК KP.RU