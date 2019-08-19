2019-08-19T07:19:37+03:00
Общество

«Похоже на нефтепродукты»: жителей Челябинской области обеспокоили разводы на Тургояке

Южноуральцы предполагают, что озеро снова загрязняют
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Еще и мусор на воде. Фото: vk.com/ЧП МиассЕще и мусор на воде. Фото: vk.com/ЧП Миасс
Изменить размер текста:

Жители Миасса заметили бирюзовые пятна на поверхности озера Тургояк. Фотографии странных разводов на водоеме очевидцы выложили в городские паблики.

— На Тургояке снова беда! На пляже у отеля «Фонград» обнаружены разливы чего-то похожего на нефтепродукты. При этом радужные разводы на воде не похожи на бензин или дизель. Как думаете, что за разводы на воде? — подписал снимки Дмитрий Лазарев.

Одни пользователи уверены, что причиной появления разводов могло стать загрязнение Тургояка химикатами. А другие считают, что это просто цветение воды.

Одни считают, что это химикаты, другие - цветение. Фото: vk.com/ЧП Миасс

Одни считают, что это химикаты, другие - цветение. Фото: vk.com/ЧП Миасс

Также жители обеспокоены тем, что недалеко от отеля в ранее прозрачной воде образовалась взвесь и появились червяки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Жителей Челябинской области обеспокоили взвесь и червяки на Тургояке.Видео:vk.com/ЧП Миасс

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Первом озере в Челябинске спасатели вытащили с глубины двухгодовалого ребенка
Жара на Южном Урале сменится дождями и грозами
В Челябинске на кольце у Шершневского водохранилища установят остановку
В Магнитогорске накажут врачей, выдававших рецепты на бланках с рекламой
Гонщик из Челябинска попал в серьезное ДТП на ралли в Чехии
В Челябинске маршрутка въехала в трамвай
Грибники нашли в лесу Челябинской области трюфели
«Маркетинговый ход?»: вандалы спилили кресты на кладбище в Челябинской области
В Зауралье ищут няню для мальчика 36 лет
Нашествие тарантулов в Челябинске: горожане ловят их в своих квартирах
Челябинский кандидат в депутаты подписал своей фамилией заплатки на асфальте
Гонщик из Челябинска разбил автомобиль на ралли в Чехии
В Челябинской области разыскивают серийного угонщика иномарок
В Челябинской области неизвестные растерзали четырех серых цапель
Жители Магнитогорска распознали «монстра», найденного в квартире