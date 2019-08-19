«Похоже на нефтепродукты»: жителей Челябинской области обеспокоили разводы на Тургояке

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-19T07:19:37+03:00

Еще и мусор на воде. Фото: vk.com/ЧП Миасс

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Жители Миасса заметили бирюзовые пятна на поверхности озера Тургояк. Фотографии странных разводов на водоеме очевидцы выложили в городские паблики.

— На Тургояке снова беда! На пляже у отеля «Фонград» обнаружены разливы чего-то похожего на нефтепродукты. При этом радужные разводы на воде не похожи на бензин или дизель. Как думаете, что за разводы на воде? — подписал снимки Дмитрий Лазарев.

Одни пользователи уверены, что причиной появления разводов могло стать загрязнение Тургояка химикатами. А другие считают, что это просто цветение воды.

Одни считают, что это химикаты, другие - цветение. Фото: vk.com/ЧП Миасс

Также жители обеспокоены тем, что недалеко от отеля в ранее прозрачной воде образовалась взвесь и появились червяки.

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Жителей Челябинской области обеспокоили взвесь и червяки на Тургояке.Видео:vk.com/ЧП Миасс

ИСТОЧНИК KP.RU