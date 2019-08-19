Жара на Южном Урале сменится дождями и грозами
Небо в Челябинской области сегодня, 19 августа, затянут тучи. Ожидаются небольшие дожди и грозы. Зато по-прежнему будет тепло: +24, +29, на юге области воздух прогреется до +32 градусов.
В Челябинске сегодня +26, +28, переменная облачность, местами дождь. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
В последующие дни также обещают небольшие дожди. По прогнозу, дождливая погода простоит до выходных. «Сухим» будет только четверг. Так что, лучше всю неделю носить с собой зонт или дождевик, а уходя из дома, закрывать окна и форточки.
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ИСТОЧНИК KP.RU