2019-08-19T08:34:45+03:00
Общество

Жара на Южном Урале сменится дождями и грозами

Дождливая погода простоит всю неделю
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Небольшие дожди будут идти до выходных.Небольшие дожди будут идти до выходных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Небо в Челябинской области сегодня, 19 августа, затянут тучи. Ожидаются небольшие дожди и грозы. Зато по-прежнему будет тепло: +24, +29, на юге области воздух прогреется до +32 градусов.

В Челябинске сегодня +26, +28, переменная облачность, местами дождь. Такой прогноз дают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В последующие дни также обещают небольшие дожди. По прогнозу, дождливая погода простоит до выходных. «Сухим» будет только четверг. Так что, лучше всю неделю носить с собой зонт или дождевик, а уходя из дома, закрывать окна и форточки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Первом озере в Челябинске спасатели вытащили с глубины двухгодовалого ребенка
В Челябинске на кольце у Шершневского водохранилища установят остановку
В Магнитогорске накажут врачей, выдававших рецепты на бланках с рекламой
Гонщик из Челябинска попал в серьезное ДТП на ралли в Чехии
«Похоже на нефтепродукты»: жителей Челябинской области обеспокоили разводы на Тургояке
В Челябинске маршрутка въехала в трамвай
Грибники нашли в лесу Челябинской области трюфели
«Маркетинговый ход?»: вандалы спилили кресты на кладбище в Челябинской области
В Зауралье ищут няню для мальчика 36 лет
Нашествие тарантулов в Челябинске: горожане ловят их в своих квартирах
Челябинский кандидат в депутаты подписал своей фамилией заплатки на асфальте
Гонщик из Челябинска разбил автомобиль на ралли в Чехии
В Челябинской области разыскивают серийного угонщика иномарок
В Челябинской области неизвестные растерзали четырех серых цапель
Жители Магнитогорска распознали «монстра», найденного в квартире