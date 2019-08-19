На Первом озере в Челябинске спасатели вытащили с глубины двухгодовалого ребенка
Жаркая погода, установившаяся в Челябинске в минувшие выходные, поманила горожан на берега озер. На Первом озере, на пляже «Чуриловский», после захода солнца пировала компания. Рядом бегали дети выпивающих.
В какой-то момент внимание матроса спасательной мобильной группы, дежурившей на берегу, привлекло барахтанье в воде. В 10 метрах от берега захлебывался маленький мальчик, ребенок нетрезвых родителей.
— Жизнь 2,5 годовалому мальчику спасатель сохранил. Помощь медиков ребенку не потребовалась. Его передали родителям, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинской городской службы спасения Евгения Шестопалова.
Кстати, с начала года на водоемах Челябинска спасен 41 человек. Погибло пятеро. В прошлом году за этот же период было спасено 50 человек. Четверо погибло.
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ИСТОЧНИК KP.RU