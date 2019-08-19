2019-08-19T09:08:57+03:00
Общество

Челябинск признан одним из самых шумных городов в стране

Исследование выявило города России, жители которых страдают от грохота
Ольга АНТОНОВА
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Жить в Челябинске шумно.Жить в Челябинске шумно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Аналитики портала domofond.ru изучили ответы более чем 60 тысяч респондентов со всех уголков нашей страны. Люди соглашались или нет с утверждением: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». Шкала в десять баллов предполагала, что один балл — это «полностью не согласен», а десять баллов — «полностью согласен».

Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины.

Итак, по итогам исследования Челябинск вошел в десятку самых шумных городов страны, заняв в этой группе последнюю строчку. Кроме нас от постороннего шума мучаются жители Норильска, Клина, Серпухова, Ачинска, Астрахани, Железнодорожного (Московская область), Воскресенска (Московская область, Ногинска (Московская область), Пушкино (Московская область).

Хорошо живется на юге и западе России. Высоко ценят тишину жители Гурьевска (Калининградская область), Ейска (Краснодарский край), Михайловска (Ставрополье). Тихо в Геленджике, Ессентуках, Майкопе. «Много зелени», «Тихо, спокойно, комфортно», «Море близко, нет высотных домов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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