2019-08-19T09:37:57+03:00
Общество

В Челябинске продлили режим «черного неба»

Из-за безветрия и жаркой погоды выбросы и пыль держатся в приземном слое атмосферы
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске опять смог.В Челябинске опять смог.Фото: Сергей УФИМЦЕВ
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Дышать в городе нечем который день. В конце минувшей недели остро пахло фекалиями. Говорили, на полях в пригороде разбросали тонны куриного помета. В выходные город накрыло запахом газа. Особенно нестерпимым он стал около четырех утра в понедельник, 19 августа. И прогноз неблагоприятных метеоусловий продлен как минимум до сегодняшнего вечера.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Гидрометцентре, прогноз НМУ был объявлен шесть дней назад и с тех пор только продлевался. От пыли и выбросов в воздухе страдаем не только мы, челябинцы, но им жители Аши, Карабаша, Коркино, Златоуста, Сатки, Магнитогорска. Повсюду объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Если у вас есть возможность не покидать помещение, на улицу лучше не выходить. Важно проводить дома влажную уборку и реже проветривать комнаты. Врачи рекомендуют пить больше воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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