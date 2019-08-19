В Челябинске продлили режим «черного неба»
Дышать в городе нечем который день. В конце минувшей недели остро пахло фекалиями. Говорили, на полях в пригороде разбросали тонны куриного помета. В выходные город накрыло запахом газа. Особенно нестерпимым он стал около четырех утра в понедельник, 19 августа. И прогноз неблагоприятных метеоусловий продлен как минимум до сегодняшнего вечера.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Гидрометцентре, прогноз НМУ был объявлен шесть дней назад и с тех пор только продлевался. От пыли и выбросов в воздухе страдаем не только мы, челябинцы, но им жители Аши, Карабаша, Коркино, Златоуста, Сатки, Магнитогорска. Повсюду объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.
Если у вас есть возможность не покидать помещение, на улицу лучше не выходить. Важно проводить дома влажную уборку и реже проветривать комнаты. Врачи рекомендуют пить больше воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU