В Челябинске выбрали самых быстрых мотоциклистов страны

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-19T10:16:24+03:00

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На минувших выходных Челябинск принял соревнования по мотоджимхане — маневрированию на скорости. На них съехались мотоциклисты из разных городов России: Москвы, Самары, Уфы, Воронежа и Екатеринбурга. Всего на площади у Торгового центра собралось 47 спортсменов.

— Мотоджимхана — это вид мотосоревнований, основанный на проезде специально обозначенной трассы как можно быстрее. На тренировках по мотоджимхане развиваются навыки управления мотоциклом, торможения, разворотов и т.д., — объясняют организаторы.

Мотоциклисты максимально быстро проехали трассу с крутыми разворотами, восьмерками, змейками, узкими коридорами. Были и парные заезды — мотородео. Они считаются самыми зрелищными на подобных соревнованиях.

Победителей выбрали в четырех номинациях: новички, спортсмены, любители и профессионалы. Также организаторы наградили самую быструю девушку и владельца самого быстрого тяжелого мотоцикла.

За порядком на соревнованиях следили сотрудники мотозавода.

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ИСТОЧНИК KP.RU