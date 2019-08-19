В Челябинске выбрали самых быстрых мотоциклистов страны
На минувших выходных Челябинск принял соревнования по мотоджимхане — маневрированию на скорости. На них съехались мотоциклисты из разных городов России: Москвы, Самары, Уфы, Воронежа и Екатеринбурга. Всего на площади у Торгового центра собралось 47 спортсменов.
— Мотоджимхана — это вид мотосоревнований, основанный на проезде специально обозначенной трассы как можно быстрее. На тренировках по мотоджимхане развиваются навыки управления мотоциклом, торможения, разворотов и т.д., — объясняют организаторы.
Мотоциклисты максимально быстро проехали трассу с крутыми разворотами, восьмерками, змейками, узкими коридорами. Были и парные заезды — мотородео. Они считаются самыми зрелищными на подобных соревнованиях.
Победителей выбрали в четырех номинациях: новички, спортсмены, любители и профессионалы. Также организаторы наградили самую быструю девушку и владельца самого быстрого тяжелого мотоцикла.
За порядком на соревнованиях следили сотрудники мотозавода.
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