Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Челябинской области
Авария произошла сегодня утром, 19 августа. На дороге Троицк-Степное столкнулись отечественная «шестерка» и Suzuki Grand Vitara. В «Жигулях» находись двое пенсионеров и две девочки 14 и 9 лет. Взрослые скончались на месте, а детей госпитализировали.
— Установлено, что все участники происшествия жители Троицкого района. Автомобиль ВАЗ ехал в Троицк, иномарка — в сторону Магнитогорска, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по области.
Информации о состоянии водителя иномарки пока нет.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Обстоятельства и причины аварии выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU