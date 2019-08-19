Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-19T10:32:59+03:00

В машине находились дети, их увезли в больницу

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Авария произошла сегодня утром, 19 августа. На дороге Троицк-Степное столкнулись отечественная «шестерка» и Suzuki Grand Vitara. В «Жигулях» находись двое пенсионеров и две девочки 14 и 9 лет. Взрослые скончались на месте, а детей госпитализировали.

— Установлено, что все участники происшествия жители Троицкого района. Автомобиль ВАЗ ехал в Троицк, иномарка — в сторону Магнитогорска, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по области.

Информации о состоянии водителя иномарки пока нет.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU