2019-08-19T11:44:16+03:00
Общество

Покупателю земли пришлось оплатить долги бывшего хозяина в Челябинской области

Иначе сделка могла не состояться
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Участок был куплен со всеми долгами.Участок был куплен со всеми долгами.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Житель Троицка накопил около миллиона рублей. Здесь и алименты, и налоги, и долги банкам. Круглую сумму несколько лет безуспешно пытались выбить судебные приставы. В итоге деньги им заплатил не хозяин, а покупатель земли, на которую наложили арест, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Сначала приставы запретили мужчине выезжать за рубеж и пользоваться водительскими правами. Установили контроль за его банковскими счетами. Но должник не появился. Тогда приставы наложили арест на его землю и стоящие на земле склады. Их могли продать за бесценок. Напуганный такой перспективой мужчина сам нашел покупателя и привел его к судебным приставам.

— Мужчина пришел в отдел судебных приставов за квитанциями вместе с потенциальным покупателем имущества, который и внес всю необходимую сумму, а также оплатил более 67 тысяч рублей исполнительского сбора, — рассказывают в пресс-службе.

Деньги уже поступили на депозитный счет отдела судебных приставов и распределены по счетам взыскателей. Арест имущества отменен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителей Челябинска спросят, нужен ли автовокзал в «Юности»
Банк УРАЛСИБ представил решение для банков-партнеров по подключению к Системе быстрых платежей
Нелегальные мигранты оккупировали теплицы в Челябинской области
На переходе у цирка, где сбили мальчика, уже покалечились шестеро человек
На трассе М-5 под Челябинском опрокинулся грузовик с щебнем
В Челябинске Контрольно-счетная палата проверяет работу кладбищ
В Челябинске ищут родителей мальчика, сбитого неподалеку от цирка
«Хотела прокатиться»: в Зауралье девятилетняя девочка погибла под колесами трактора
Глава поселения в Челябинской области забирала часть премий у подчиненных
Магнитогорцы сняли на видео медведя, гуляющего возле детского лагеря
Пожилая пара погибла в ДТП на трассе в Челябинской области
Двухлетний мальчик выпал из окна в Челябинской области
В Челябинске выбрали самых быстрых мотоциклистов страны
В мэрии объяснили, зачем Челябинску нужно новое транспортное предприятие