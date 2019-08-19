Покупателю земли пришлось оплатить долги бывшего хозяина в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-19T11:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Троицка накопил около миллиона рублей. Здесь и алименты, и налоги, и долги банкам. Круглую сумму несколько лет безуспешно пытались выбить судебные приставы. В итоге деньги им заплатил не хозяин, а покупатель земли, на которую наложили арест, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Сначала приставы запретили мужчине выезжать за рубеж и пользоваться водительскими правами. Установили контроль за его банковскими счетами. Но должник не появился. Тогда приставы наложили арест на его землю и стоящие на земле склады. Их могли продать за бесценок. Напуганный такой перспективой мужчина сам нашел покупателя и привел его к судебным приставам.

— Мужчина пришел в отдел судебных приставов за квитанциями вместе с потенциальным покупателем имущества, который и внес всю необходимую сумму, а также оплатил более 67 тысяч рублей исполнительского сбора, — рассказывают в пресс-службе.

Деньги уже поступили на депозитный счет отдела судебных приставов и распределены по счетам взыскателей. Арест имущества отменен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU