Глава поселения в Челябинской области забирала часть премий у подчиненных

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-19T12:20:27+03:00

За воровство из бюджета придется отвечать в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Аше будут судить исполняющую обязанности главу Кропачевского поселения. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Используя свое служебное положение, и.о. главы поселения истребовала у двух сотрудников часть денежных средств из назначенной ею премии. У одного она забрала 50 тысяч рублей, у другого — девять тысяч, — рассказывают в пресс-службе.

Кроме того, женщина бесплатно заправляла свою машину на АЗС, с которой заключен контракт на заправку муниципального транспорта. Только на бензине дамочка растратила более 40 тысяч рублей бюджетных денег.

Теперь за это ее будут судить. Общий размер ущерба составил 100 тысяч рублей.

Уголовное дело отправили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU