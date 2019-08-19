«Хотела прокатиться»: в Зауралье девятилетняя девочка погибла под колесами трактора
Трагедия произошла 17 августа в Катайске Курганской области. Девятилетняя девочка увидела, как у дороги остановился трактор с прицепом, и решила на нем прокатиться. Третьеклассница незаметно залезла на сцепку, а когда водитель начал движение — испугалась и спрыгнула.
— Девочка попала под переднее колесо второго прицепа, в котором были загружены дрова. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи, — сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области.
По факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства и причины гибели ребенка устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU