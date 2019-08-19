2019-08-19T12:26:23+03:00
Происшествия

«Хотела прокатиться»: в Зауралье девятилетняя девочка погибла под колесами трактора

Ребенок угодил под прицеп с дровами
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской областиФото: УГИБДД УМВД России по Курганской области
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Трагедия произошла 17 августа в Катайске Курганской области. Девятилетняя девочка увидела, как у дороги остановился трактор с прицепом, и решила на нем прокатиться. Третьеклассница незаметно залезла на сцепку, а когда водитель начал движение — испугалась и спрыгнула.

— Девочка попала под переднее колесо второго прицепа, в котором были загружены дрова. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи, — сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области.

По факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Обстоятельства и причины гибели ребенка устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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