В Челябинске ищут родителей мальчика, сбитого неподалеку от цирка
ДТП произошло около 12 часов дня в понедельник, 19 августа. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу (светофора там нет) на отрезке между циклом и улицей Калинина. Мальчишку сбила иномарка, сообщает пресс-служба мэрии.
— Личность мальчика не установлена, рассказать о себе он не может. Просим откликнуться его родителей. Звоните в ГИБДД или в больницу. Ребенок находится в городской больнице № 1 на Воровского, — рассказали КП-Челябинск в администрации города.
Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Внутренние органы, кажется, не пострадали. Информация о переломах противоречивая. Ребенок находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких.
На вид парнишке около восьми лет. Он был одет в темные футболку и шорты.
ИСТОЧНИК KP.RU