2019-08-19T12:39:49+03:00
Происшествия

В Челябинске ищут родителей мальчика, сбитого неподалеку от цирка

Ребенок в реанимации и не может говорить
Лидия ПЕСКОВА
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Ребенок в реанимации, родители пока не в курсе. Фото: соцсети.Ребенок в реанимации, родители пока не в курсе. Фото: соцсети.
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ДТП произошло около 12 часов дня в понедельник, 19 августа. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу (светофора там нет) на отрезке между циклом и улицей Калинина. Мальчишку сбила иномарка, сообщает пресс-служба мэрии.

— Личность мальчика не установлена, рассказать о себе он не может. Просим откликнуться его родителей. Звоните в ГИБДД или в больницу. Ребенок находится в городской больнице № 1 на Воровского, — рассказали КП-Челябинск в администрации города.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму. Внутренние органы, кажется, не пострадали. Информация о переломах противоречивая. Ребенок находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких.

На вид парнишке около восьми лет. Он был одет в темные футболку и шорты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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