2019-08-19T12:43:32+03:00
Общество

В Челябинске Контрольно-счетная палата проверяет работу кладбищ

Уже готов ответ по нарушениям ответственных за ярмарки и ларьки
Ольга АНТОНОВА
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Организацию работы кладбищ проверяют в Челябинске ревизоры.Организацию работы кладбищ проверяют в Челябинске ревизоры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На минувшей неделе в мэрии Челябинска по распоряжению главы региона Алексея Текслера работает Контрольно-счетная палата города. Проверяется финансово-хозяйственная деятельность всех структурных подразделений администрации. Период проверки — время руководства городом Евгения Тефтелева и Владимира Елистратова.

Сейчас ревизоры проверяют бумаги муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ».

Как сообщил в понедельник, 19 августа, руководитель КСП Юрий Ветриченко, уже готов отчет о нарушениях в работе МКУ «Городская среда». Предприятие молодое, создано осенью 2017 года. Ему на откуп отдали задачу сноса нелегальных ларьков и парковок. Руководил муниципальной структурой Сергей Шумаков. Его первым уволила Наталья Котова, став временно исполняющим полномочия главы города. Уволила за его же незаконные ларьки, бойко работавшие в Чурилово.

— Все нарушения, которые есть по актам проверки, будут направлены в правоохранительные органы. Там и примут решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, — сказала Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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