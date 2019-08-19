В Челябинске Контрольно-счетная палата проверяет работу кладбищ

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-19T12:43:32+03:00

Уже готов ответ по нарушениям ответственных за ярмарки и ларьки

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе в мэрии Челябинска по распоряжению главы региона Алексея Текслера работает Контрольно-счетная палата города. Проверяется финансово-хозяйственная деятельность всех структурных подразделений администрации. Период проверки — время руководства городом Евгения Тефтелева и Владимира Елистратова.

Сейчас ревизоры проверяют бумаги муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ».

Как сообщил в понедельник, 19 августа, руководитель КСП Юрий Ветриченко, уже готов отчет о нарушениях в работе МКУ «Городская среда». Предприятие молодое, создано осенью 2017 года. Ему на откуп отдали задачу сноса нелегальных ларьков и парковок. Руководил муниципальной структурой Сергей Шумаков. Его первым уволила Наталья Котова, став временно исполняющим полномочия главы города. Уволила за его же незаконные ларьки, бойко работавшие в Чурилово.

— Все нарушения, которые есть по актам проверки, будут направлены в правоохранительные органы. Там и примут решение о привлечении к административной или уголовной ответственности, — сказала Котова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU