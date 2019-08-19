На трассе М-5 под Челябинском опрокинулся грузовик с щебнем

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-19T12:53:26+03:00

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ДТП с опрокидыванием грузовика случилось в понедельник, 19 августа. На М-5, в районе Чебаркуля, свалилась набок на проезжую часть многотонная машина с щебнем. К счастью, без жертв.

Упавшая машина перегородила обе полосы дороги. Потому временно организовано реверсивное движение.

Как заявили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», поперек дороги автомобиль пролежал чуть больше часа. Краном погрузчика фуру поставили на четыре колеса. Сейчас движение на участке полностью восстановлено.

Причины ДТП устанавливают в ГИБДД. Скорее всего, водитель фуры потерял управление, и на размякшем от жары асфальте машину повело.

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ИСТОЧНИК KP.RU