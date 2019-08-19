У жителей Челябинска спросят, нужен ли автовокзал в «Юности»
Автовокзал в «Юности» работает уже восемь лет. Соседство странное: чтобы пройти к главному входу во дворец, нужно бежать вдоль газующих выхлопных труб заведенных автобусов. Площадь в самом центре города обезображена разномастными ларьками.
Транзитные пассажиры железнодорожного вокзала, вынужденные с багажом тащиться к «Юности» через весь город, возмущаются неудобством.
Пять лет назад на плацу у «Юности» под колесами автобуса погибла пенсионерка. Ее водитель не заметил.
В последнее время жалоб на нелогичное соседство центрального спортивного учреждения и вокзала все больше. Вот и градоначальница Наталья Котова, заступив на пост руководителя Челябинска, с претензиями горожан согласилась.
А сейчас на портале «Активный Горожанин 74» можно высказаться, проголосовав, нужен ли автовокзал в «Юности».
— Если большинство проголосовавших не устроит местоположение вокзала, будут проработаны варианты решения его переноса или перераспределения транспортных потоков. Окончательное решение останется за жителями в следующем голосовании, — сообщается на портале.
Голосование продлится до 26 августа.
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