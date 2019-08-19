В Челябинске уберут рекламу суши-бара, оскорбившую феминисток
«Комсомолка» первой рассказала о скандале, грянувшем вокруг баннера с рекламой суши в Челябинске. На нем изображена половина женского лица — ярко накрашенный алой помадой рот дамы, лакомящейся суши.
Местные феминистки, хранительницы женских прав и свобод, возмутились:
— На фотографии женщина представлена с открытым ртом, поедающая суши. Выглядит символично. Потому что, увидя фото, на котором изображена обнаженная женщина с ярким макияжем, вы, конечно, будете рассматривать ее в сексуальном контексте, — считают активистки.
С претензией они обратились в УФАС. 19 августа стало известно, что баннер с рекламой суши был установлен без разрешения уполномоченного органа. Как сообщает «Челябинск Сегодня», рекламодатель обязан демонтировать конструкцию. А челябинский УФАС проверяет жалобу феминисток.
— В рекламе не допускается использование непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, — говорят в антимонопольном органе.
В августе при челябинском УФАС пройдет заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе. Антимонопольный орган вынес поднятый активистками вопрос на его заседание.
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