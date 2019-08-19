В Челябинской области пропал 15-летний подросток
Его ищут больше недели
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» просят помощи в поисках 15-летнего Даниила Лысенкова. Днем 11 августа он ушел из дома по адресу проспект Металлургов, 14 и больше его никто не видел. Поиски ведут родственники, полиция и волонтеры.
Приметы: рост 170 см, карие глаза, светло-русые волосы, среднее телосложение. Волонтеры не уточнили, во что был одет Даниил — мог переодеться.
Если вы видели этого юношу, знаете, где он находится, позвоните по номеру 8-908-053-31-26 Мария, либо 102.
ИСТОЧНИК KP.RU