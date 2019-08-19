2019-08-19T16:48:06+03:00
Общество

Экологи объяснили появление бирюзовых разводов на озере Тургояк

Специалисты проверили воду после сигнала жителей
Валентина ВАГАНОВА
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Причина появления пятен - в цветении водорослей. Фото: «ЧП Миасс»/vk.comПричина появления пятен - в цветении водорослей. Фото: «ЧП Миасс»/vk.com
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Странные разводы, появившиеся в конце прошлой недели на Тургояке, и обеспокоившие южноуральцев, не представляют угрозы. Об этом сообщили в минэкологии региона. После сигналов от жителей и публикаций в СМИ специалисты изучили бирюзовые пятна.

— Это отмершие водоросли. И в прошлом году была аналогичная ситуация в связи с цветением на Тургояке. Переживать не стоит. Мы делаем все, чтобы специалисты вовремя отбирали пробы воды и вели мониторинг, — рассказал журналистам начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

По его словам, цветение пройдет через пару дней и пятна на воде исчезнут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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