Экологи объяснили появление бирюзовых разводов на озере Тургояк

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-19T16:48:06+03:00

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Странные разводы, появившиеся в конце прошлой недели на Тургояке, и обеспокоившие южноуральцев, не представляют угрозы. Об этом сообщили в минэкологии региона. После сигналов от жителей и публикаций в СМИ специалисты изучили бирюзовые пятна.

— Это отмершие водоросли. И в прошлом году была аналогичная ситуация в связи с цветением на Тургояке. Переживать не стоит. Мы делаем все, чтобы специалисты вовремя отбирали пробы воды и вели мониторинг, — рассказал журналистам начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков.

По его словам, цветение пройдет через пару дней и пятна на воде исчезнут.

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ИСТОЧНИК KP.RU