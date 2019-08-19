2019-08-19T18:48:39+03:00
Общество

Четвероклассник из Челябинска стал чемпионом мира по быстрым шахматам

В мировом первенстве приняли участие 720 юных спортсменов
Валентина ВАГАНОВА
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Егор Кошулян. Фото: челябинская школа олимпийского резерва №9 по шахматам и шашкам.Егор Кошулян. Фото: челябинская школа олимпийского резерва №9 по шахматам и шашкам.
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Десятилетний Егор Кошулян стал гордостью всей области. Мальчик выиграл в турнире Чемпионата мира по быстрым шахматам среди школьников.

— Вместе с Егором на старт турнира по рапиду вышли 210 спортсменов, но он не оставил шансов никому. Набрал 8,5 очков из 9 возможных и стал чемпионом мира по быстрым шахматам в своей возрастной группе, — рассказали в челябинской школе олимпийского резерва №9 по шахматам и шашкам.

Таких результатов четвероклассник добился благодаря упорным тренировкам и кропотливого труда своего наставника — Евгения Сомкина.

Соревнования, в которых победил Егор, прошли на прошедших выходных в Минске. В них поучаствовали 720 юных шахматистов из 36 стран. Российская сборная в неофициальном командном зачете заняла первое место, завоевав 17 медалей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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