Четвероклассник из Челябинска стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Десятилетний Егор Кошулян стал гордостью всей области. Мальчик выиграл в турнире Чемпионата мира по быстрым шахматам среди школьников.
— Вместе с Егором на старт турнира по рапиду вышли 210 спортсменов, но он не оставил шансов никому. Набрал 8,5 очков из 9 возможных и стал чемпионом мира по быстрым шахматам в своей возрастной группе, — рассказали в челябинской школе олимпийского резерва №9 по шахматам и шашкам.
Таких результатов четвероклассник добился благодаря упорным тренировкам и кропотливого труда своего наставника — Евгения Сомкина.
Соревнования, в которых победил Егор, прошли на прошедших выходных в Минске. В них поучаствовали 720 юных шахматистов из 36 стран. Российская сборная в неофициальном командном зачете заняла первое место, завоевав 17 медалей.
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ИСТОЧНИК KP.RU