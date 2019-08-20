Водители челябинских маршруток просят не трогать их руками

СЕГОДНЯ 05:22 2019-08-20T05:22:37+03:00

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В маршрутном такси, курсирующем по Челябинску и Копейску, повесили объявление: «Убедительная просьба: водителя руками не трогать!» Раньше таких просьб пассажиры не замечали, поэтому удивились.

— Какой недотрога! — улыбнулись горожане.

А кто-то сфотографировал и выложили в соцсети на обсуждение.

— Может, водитель раньше трупы перевозил, и прикосновения со спины его жутко пугают? — предположил пользователь «ВКонтакте» Александр Новаковский.

— Жена повесила. Ревнует, — предложил версию Даниил Захаров.

— Я ехал в этой маршрутке. Это из-за музыки. Пассажиры думают, что водитель их не слышит, и стучат по плечу, — написал Евгений Вихляев.

Но, быть может, тогда стоит убавить громкость радио?

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ИСТОЧНИК KP.RU