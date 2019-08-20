Водители челябинских маршруток просят не трогать их руками
В маршрутном такси, курсирующем по Челябинску и Копейску, повесили объявление: «Убедительная просьба: водителя руками не трогать!» Раньше таких просьб пассажиры не замечали, поэтому удивились.
— Какой недотрога! — улыбнулись горожане.
А кто-то сфотографировал и выложили в соцсети на обсуждение.
— Может, водитель раньше трупы перевозил, и прикосновения со спины его жутко пугают? — предположил пользователь «ВКонтакте» Александр Новаковский.
— Жена повесила. Ревнует, — предложил версию Даниил Захаров.
— Я ехал в этой маршрутке. Это из-за музыки. Пассажиры думают, что водитель их не слышит, и стучат по плечу, — написал Евгений Вихляев.
Но, быть может, тогда стоит убавить громкость радио?
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU