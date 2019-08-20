Жители Челябинской области сбросились на стерилизацию бездомных собак
Зоозащитница из Чебаркуля Ирина Варламова в воскресенье отвезла на стерилизацию 11 бездомных собак. Льготная цена процедуры — две тыс. руб. на каждую.
— У девочек появится шанс найди дом. Без стерилизации их брать не хотят, и я людей прекрасно понимаю, — написала женщина в соцсети и попросила материальной помощи.
Горожане откликнулись на ее просьбу и собрали деньги. Но не все люди могут поверить в бескорыстные мотивы зоозащитников и пишут в соцсетях гадости.— Ирину все в Чебаркуле знают. Она спасает город от бродячих животных и жизнь этим животным. Добровольцы помогают ей, — ответила на выпады хейтеров местная жительница Татьяна.
А волонтер Полина Лебедева выложила фото, как она пять собак в клинику на своей машине.
Все стерилизованные животные живут у зоозащитницы в частном секторе, пока она не найдет им хозяев.
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