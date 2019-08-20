2019-08-20T05:46:16+03:00
Общество

Жители Челябинской области сбросились на стерилизацию бездомных собак

Теперь будет проще найти псам хозяев
Ирина КАРЕЛИНА
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Собаки едут на стерилизацию. Фото: Полина Лебедева.Собаки едут на стерилизацию. Фото: Полина Лебедева.
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Зоозащитница из Чебаркуля Ирина Варламова в воскресенье отвезла на стерилизацию 11 бездомных собак. Льготная цена процедуры — две тыс. руб. на каждую.

— У девочек появится шанс найди дом. Без стерилизации их брать не хотят, и я людей прекрасно понимаю, — написала женщина в соцсети и попросила материальной помощи.

Горожане откликнулись на ее просьбу и собрали деньги. Но не все люди могут поверить в бескорыстные мотивы зоозащитников и пишут в соцсетях гадости.— Ирину все в Чебаркуле знают. Она спасает город от бродячих животных и жизнь этим животным. Добровольцы помогают ей, — ответила на выпады хейтеров местная жительница Татьяна.

А волонтер Полина Лебедева выложила фото, как она пять собак в клинику на своей машине.

Все стерилизованные животные живут у зоозащитницы в частном секторе, пока она не найдет им хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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