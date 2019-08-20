На заводе в Челябинске загорелся цех электродвигателей

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-20T06:20:24+03:00

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Сигнал о возгорание пожарные получили вечером 19 августа. Рабочие одного из промышленных предприятий Челябинска почувствовали запах гари. Из соседнего помещения повалил дым.

— Прибывшие на место пожарные установили, что в цехе по производству электродвигателей загорелся трансформатор. Огонь успешно потушили, не дав ему распространится по предприятию, — сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

В момент ЧП в цехе находилось 50 рабочих. Они эвакуировались самостоятельно. Опасную зону не успел покинуть только один человек. Ему помогли выбраться на улицу огнеборцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU