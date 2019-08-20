2019-08-20T07:07:48+03:00
Происшествия

11 человек пострадали в аварии грузовика и микроавтобуса в Челябинске

Фура опрокинула пассажирский транспорт
Андрей АБРАМОВ
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Фура протаранила автобус в Челябинске.Фура протаранила автобус в Челябинске.Фото: ГИБДД Челябинска
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В ночь на 20 августа на Блюхера в Челябинске столкнулись КАМАЗ и микроавтобус. Случилось это в районе Лесного кладбища. От удара микроавтобус перевернулся на бок.

Известно, что грузовик двигался по той же полосе, что и Peugeot, только чуть сзади. В какой-то момент фура набрала скорость и протаранила микроавтобус.

— Травмированы водитель КАМАЗа и его пассажир. В автобусе пострадавших девять. Шестерых увезли в больницы. Среди пострадавших 17-летняя девушка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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Авария на Блюхера.Видео: Тимофей Ятимов

ИСТОЧНИК KP.RU

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