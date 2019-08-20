11 человек пострадали в аварии грузовика и микроавтобуса в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:28 2019-08-20T07:07:48+03:00

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В ночь на 20 августа на Блюхера в Челябинске столкнулись КАМАЗ и микроавтобус. Случилось это в районе Лесного кладбища. От удара микроавтобус перевернулся на бок.

Известно, что грузовик двигался по той же полосе, что и Peugeot, только чуть сзади. В какой-то момент фура набрала скорость и протаранила микроавтобус.

— Травмированы водитель КАМАЗа и его пассажир. В автобусе пострадавших девять. Шестерых увезли в больницы. Среди пострадавших 17-летняя девушка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726933" frameborder="0"></iframe> Авария на Блюхера.Видео: Тимофей Ятимов

ИСТОЧНИК KP.RU