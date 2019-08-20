Мошенник прислал жителю Челябинска вместо процессора бутылку воды
Все любят халяву. Житель Челябинска поделился своей поучительной историей в интернет-сообществе pikabu.
— Кто сталкивался с «Авито» (сайт бесплатных объявлений — прим. Автора), надеются найти там хоть что-то подешевле. Так вот наткнулся я на объявление «Видеокарта GTX 1070 на запчасти за 1200 руб». Продавец из Самары. Созвонились, заказал с доставкой, — рассказывает пользователь соцсети с ником cerebro74.
Продавец предложил отправить товар по предоплате. И действительно прислал. А потом заинтриговал крутым процессором за 2500 руб.
— Я его с работы подрезал. Мне очень срочно нужны деньги сейчас. Поэтому за копейки отдаю, — пояснил продавец.
Это же халява! Так подумал покупатель, и снова перевел деньги. Но в этот раз вместо ожидаемого товара он получил посылку с двумя бутылками воды. Покупатель написал заявление в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU