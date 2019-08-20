2019-08-20T06:34:11+03:00
Общество

Мошенник прислал жителю Челябинска вместо процессора бутылку воды

Объявление о продаже техники было размещено в Интернете
Ирина КАРЕЛИНА
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Ждал компьютерную технику, а получил вот это. Фото: cerebro74Ждал компьютерную технику, а получил вот это. Фото: cerebro74
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Все любят халяву. Житель Челябинска поделился своей поучительной историей в интернет-сообществе pikabu.

— Кто сталкивался с «Авито» (сайт бесплатных объявлений — прим. Автора), надеются найти там хоть что-то подешевле. Так вот наткнулся я на объявление «Видеокарта GTX 1070 на запчасти за 1200 руб». Продавец из Самары. Созвонились, заказал с доставкой, — рассказывает пользователь соцсети с ником cerebro74.

Продавец предложил отправить товар по предоплате. И действительно прислал. А потом заинтриговал крутым процессором за 2500 руб.

— Я его с работы подрезал. Мне очень срочно нужны деньги сейчас. Поэтому за копейки отдаю, — пояснил продавец.

Это же халява! Так подумал покупатель, и снова перевел деньги. Но в этот раз вместо ожидаемого товара он получил посылку с двумя бутылками воды. Покупатель написал заявление в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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