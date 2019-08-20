Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в Челябинске
В преддверии нового учебного года аналитики портала Superjob выяснили, в какую сумму обойдутся сборы ребенка в школу в разных регионах России. Исследование проводилось среди жителей городов-миллионников.
В тройку лидеров в этом списке попали Новосибирск и Красноярск. Там, чтобы собрать ребенка в школу, родителям придется потратить 9 тысяч рублей. В Челябинске это удовольствие обойдется в среднем в 7 тысяч 700 рублей.
— Самые низкие затраты установлены в Перми, где на школьные сборы уходит всего 6,5 тысячи рублей, — сообщается в исследовании Superjob.
Причем, по данным экспертов, самые большие траты приходятся на покупку одежды и сменной обуви.
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ИСТОЧНИК KP.RU