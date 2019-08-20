Из-за неисправного самолета в Магнитогорске задержали рейс в Турцию
Утром 20 августа из Магнитогорска был запланирован вылет на турецкий курорт Анталья. Однако сотне пассажиров пришлось отложить начало отпуска. Рейс задержали минимум на 11 часов.
Вылет стоял в расписание на четыре часа утра. Однако до борта пассажиры так и не добрались — остались в зале ожидания. В самолете произошла поломка. Сейчас ее устраняют специалисты.
Как того требует закон, пассажиров разместили в гостинице. Ориентировочное время вылета — 15:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU