Из-за неисправного самолета в Магнитогорске задержали рейс в Турцию

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-20T08:42:50+03:00

Вылет был запланирован на четыре утра

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Утром 20 августа из Магнитогорска был запланирован вылет на турецкий курорт Анталья. Однако сотне пассажиров пришлось отложить начало отпуска. Рейс задержали минимум на 11 часов.

Вылет стоял в расписание на четыре часа утра. Однако до борта пассажиры так и не добрались — остались в зале ожидания. В самолете произошла поломка. Сейчас ее устраняют специалисты.

Как того требует закон, пассажиров разместили в гостинице. Ориентировочное время вылета — 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU