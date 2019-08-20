В Челябинске прокуратура требует возбудить дело по передаче в аренду подземных переходов
На бедственное состояние подземных переходов в самом центре Челябинска власти обратили внимание после знаменитого «разворота Текслера». Весной, объезжая Челябинск, глава региона вдруг изменил маршрут поездки и спустился в подземный переход у «Ритма». Картина открылась неприглядная: разбитые ступени и пол, облезлые стены, текущие потолки, разномастные ларьки.
Прокуратура Челябинской области выяснила, что правовых оснований для передачи ООО «Лоция» муниципального имущества в аренду на основании «преференции» у мэрии не было. Документы оформляли в муниципальном учреждении «Горсад им. Пушкина», управлявшим переходами. С июня прошлого года по июль нынешнего бюджет города недополучил доходов от аренды переходов 7,4 млн руб.
И.о. старшего помощника прокурора Челябинской области Ольга Щербинина пояснила, что в апреле прошлого года за подписью чиновника мэрии вышло распоряжение, необоснованно предоставляющее муниципальную преференцию фирме ООО «Лоция».
Контракт с «Лоцией» мэрией расторгнут. Материалы проверки прокуратурой Челябинской области отправлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации города и руководителей МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» за превышение должностных полномочий.
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