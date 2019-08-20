В Челябинск везут царские погремушки

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-20T10:00:47+03:00

Личные вещи наследников российского престола мы увидим на выставке музеев Московского Кремля

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Уникальный экспонат — серебряная парадная погремушка — изготовлена придворными ювелирами Екатерины II. Ее бережно передавали из поколения в поколение новорожденным наследникам престола. Сейчас игрушка хранится в Алмазном фонде.

На время экспонат покинет «место жительства» и приедет в Челябинский исторический музей с вернисажем «Наследники русского царства — от рождения до воцарения».

Очередная коллекция из архивов Музеев Московского Кремля прибудет к нам по нацпроекту «Культура». Это — вторая выставка: в прошлом году челябинцы любовались предметами экспозиции «Царская охота».

В нынешней коллекции — более 130 раритетов XVI-VII вв. Мы узнаем о традициях и церемониях при Московском дворе, этапах и событияях в жизни царских детей.

Иконы, миниатюры, одежда, мебель, игрушки, книги, украшения, детское оружие, шапочка убитого цесаревича Дмитрия — эти сокровища привезут в Челябинск, в Государственный исторический музей Южного Урала.

Работа выставки продлится с 5 сентября по 8 декабря.

Адрес: Челябинск, ул. Труда, 100.

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ИСТОЧНИК KP.RU