2019-08-20T10:08:40+03:00
Общество

На кинофестивале в Челябинске ждут создателя первого интерактивного сериала Виктора Кравченко

Он войдет в состав жюри
Лидия ПЕСКОВА
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Фестиваль пройдет в Челябинске в начале сентября.Фестиваль пройдет в Челябинске в начале сентября.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Создатель первого в России интерактивного сериала «Digital Доктор» Виктор Кравченко станет членом жюри челябинского международного кинофестиваля «Предчувствие», сообщает со ссылкой на организаторов сайт «Полит74».

Сам фестиваль пройдет в Челябинске с 5 по 12 сентября. Зрители смогу увидеть документальную программу, художественное кино, посетить мастер-классы и защиту сценариев.

В этом году темой международного фестиваля станут высокие технологии и размышления о будущем. Ленты документалистов расскажут зрителям, какие возможности открывают современные технологии и как они повлияли на этику и отношения между людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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