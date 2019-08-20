В Зауралье на фестивале воздухоплавания парапланерист упал с высоты

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-20T10:06:28+03:00

Пилот упал с высоты и получил травмы Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Спортсмен не справился с управлением во время посадки

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ЧП произошло минувшую субботу, 17 августа в Кургане, где проходил фестивале воздухоплавания. 42-летний парапланерист упал с высоты и получил травмы.

— Пилот не справился с управлением во время приземления и совершил жесткую посадку. По факту случившегося проводится доследственная поверка, — сообщили в уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи уже опросили очевидцев и пилота, провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU