Инженер больницы в Челябинске брал откаты за ремонт здания
Главного инженера одной из больниц в Челябинске обвиняют в получении взяток, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
— В 2015-2018 годах обвиняемый, по версии следствия, получал взятки в виде денежных средств и строительных материалов. В общей сложности инженер получил от коммерсантов более 600 тысяч рублей. За эти деньги он дал им возможность работать по государственным контрактам, — рассказали КП-Челябинск в ведомстве.
Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Обвиняемый признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU