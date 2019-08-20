Инженер больницы в Челябинске брал откаты за ремонт здания

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-20T10:24:16+03:00

Эти бы деньги да пустить на ремонт! Фото: Алексей БУЛАТОВ

За три года он получил более 600 тысяч рублей

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Главного инженера одной из больниц в Челябинске обвиняют в получении взяток, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— В 2015-2018 годах обвиняемый, по версии следствия, получал взятки в виде денежных средств и строительных материалов. В общей сложности инженер получил от коммерсантов более 600 тысяч рублей. За эти деньги он дал им возможность работать по государственным контрактам, — рассказали КП-Челябинск в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Обвиняемый признал вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU