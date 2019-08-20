В Челябинске задержали автобус с юными спортсменами

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-20T10:32:14+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции 19 августа на объездной дороге вокруг Челябинска остановили автобус. В нем находилось 20 детей и два сопровождающих. Ребята возвращались домой в Казахстан после соревнований. У водителя потребовали показать документы. При проверке выяснилось, что он перевозит детей с нарушением правил дорожного движения.

— В отношении водителя возбудили административное дело и выписали штраф в размере 3000 рублей, — сообщает пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.

Для предотвращения аварий на дальнейшем отрезке пути сотрудники Госавтоинспекции сопроводили автобус с детьми до границы с республикой Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU