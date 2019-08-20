2019-08-20T10:56:36+03:00
Общество

Чтобы взять ипотеку семья в Челябинске должна получать больше 50 тысяч рублей

Кредит на квартиру в регионе получить легче, чем в других крупных мегаполисах
Андрей АБРАМОВ
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Чтобы взять ипотеку в Челябинске нужно получать свыше 50 тысяч на семью.Чтобы взять ипотеку в Челябинске нужно получать свыше 50 тысяч на семью.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Интересную статистику опубликовало Национальное бюро кредитных историй. Они исследовали портфель ипотечных кредитов жителей Челябинской области. Аналитики подсчитали, что семья на Южном урале должна зарабатывать не менее 53 100 рублей в месяц, чтобы ей позволили взять ипотеку. Об этом пишет газета «Южноуральская панорама».

Примечательно, что цифра для Челябинской области — в самом конце списка из 30 регионов. Ничего удивительного: ведь рынок недвижимости у нас в упадке. Например, соседям из Екатеринбурга, чтобы взять ипотеку, нужно получать не менее 66 760 рублей на семью. В Башкортостане — 65 190 рублей, Оренбургской области — 58 420 рублей

Возглавляет рейтинг как всегда Москва. Банки одобрят вам займ на квартиру только в случае, если вы получаете 152 200 рублей на семью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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