Чтобы взять ипотеку семья в Челябинске должна получать больше 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-20T10:56:36+03:00

Чтобы взять ипотеку в Челябинске нужно получать свыше 50 тысяч на семью. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кредит на квартиру в регионе получить легче, чем в других крупных мегаполисах

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Интересную статистику опубликовало Национальное бюро кредитных историй. Они исследовали портфель ипотечных кредитов жителей Челябинской области. Аналитики подсчитали, что семья на Южном урале должна зарабатывать не менее 53 100 рублей в месяц, чтобы ей позволили взять ипотеку. Об этом пишет газета «Южноуральская панорама».

Примечательно, что цифра для Челябинской области — в самом конце списка из 30 регионов. Ничего удивительного: ведь рынок недвижимости у нас в упадке. Например, соседям из Екатеринбурга, чтобы взять ипотеку, нужно получать не менее 66 760 рублей на семью. В Башкортостане — 65 190 рублей, Оренбургской области — 58 420 рублей

Возглавляет рейтинг как всегда Москва. Банки одобрят вам займ на квартиру только в случае, если вы получаете 152 200 рублей на семью.

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ИСТОЧНИК KP.RU