Чтобы взять ипотеку семья в Челябинске должна получать больше 50 тысяч рублей
Интересную статистику опубликовало Национальное бюро кредитных историй. Они исследовали портфель ипотечных кредитов жителей Челябинской области. Аналитики подсчитали, что семья на Южном урале должна зарабатывать не менее 53 100 рублей в месяц, чтобы ей позволили взять ипотеку. Об этом пишет газета «Южноуральская панорама».
Примечательно, что цифра для Челябинской области — в самом конце списка из 30 регионов. Ничего удивительного: ведь рынок недвижимости у нас в упадке. Например, соседям из Екатеринбурга, чтобы взять ипотеку, нужно получать не менее 66 760 рублей на семью. В Башкортостане — 65 190 рублей, Оренбургской области — 58 420 рублей
Возглавляет рейтинг как всегда Москва. Банки одобрят вам займ на квартиру только в случае, если вы получаете 152 200 рублей на семью.
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ИСТОЧНИК KP.RU