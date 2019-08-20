В Челябинске за взятку задержан сотрудник областной больницы

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-20T19:50:30+03:00

Медик брал взятки и деньгами, и стройматериалами, и другими ценностями Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сотрудники регионального УФСБ арестовали главного инженера челябинской городской больницы №3. Его обвиняют в получении взятки в 600 тысяч рублей.

По версии силовиков медик на протяжении четырех лет помогал частной фирме выигрывать тендеры по обслуживанию, капремонту и замене больничных лифтов. За это руководитель брал откаты.

— Задержанному предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления предусмотренного статьей «Получение взятки», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Известно, что медик уже признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU