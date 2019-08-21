СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-21T06:00:50+03:00

Стоматология в Челябинске, где охранник слушает реп при посетителях. Кадр из видео, соцсети.

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Пациенты областной стоматологии, что находится на ул. Куйбышева, возмутились поведением охранника. Сотрудник медицинского учреждения, никого не смущаясь, врубил на полную громкость любимую музыку. Однако, его музыкальный вкус не совпал с предпочтениями пациентов.

— Охранник громко слушал песни с матами в то время, как в помещении находились беременные и дети. На просьбы выключить отвечал также матом, — рассказала жительница Челябинска в соцсети «ВКонтакте».

Охранник челябинской стоматологии слушал матерные песни при пациентах.

На видео слышно, что довольно громко играет какой-то реп. В кадре — недовольные лица посетителей. Но официальную жалобу на охранника пока никто не подавал.

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ИСТОЧНИК KP.RU