2019-08-21T06:00:50+03:00
Общество

Охранник челябинской стоматологии слушал матерные песни при пациентах

Среди посетителей были и дети
Ирина КАРЕЛИНА
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Стоматология в Челябинске, где охранник слушает реп при посетителях. Кадр из видео, соцсети.Стоматология в Челябинске, где охранник слушает реп при посетителях. Кадр из видео, соцсети.
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Пациенты областной стоматологии, что находится на ул. Куйбышева, возмутились поведением охранника. Сотрудник медицинского учреждения, никого не смущаясь, врубил на полную громкость любимую музыку. Однако, его музыкальный вкус не совпал с предпочтениями пациентов.

— Охранник громко слушал песни с матами в то время, как в помещении находились беременные и дети. На просьбы выключить отвечал также матом, — рассказала жительница Челябинска в соцсети «ВКонтакте».

Охранник челябинской стоматологии слушал матерные песни при пациентах.

На видео слышно, что довольно громко играет какой-то реп. В кадре — недовольные лица посетителей. Но официальную жалобу на охранника пока никто не подавал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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