Охранник челябинской стоматологии слушал матерные песни при пациентах
Пациенты областной стоматологии, что находится на ул. Куйбышева, возмутились поведением охранника. Сотрудник медицинского учреждения, никого не смущаясь, врубил на полную громкость любимую музыку. Однако, его музыкальный вкус не совпал с предпочтениями пациентов.
— Охранник громко слушал песни с матами в то время, как в помещении находились беременные и дети. На просьбы выключить отвечал также матом, — рассказала жительница Челябинска в соцсети «ВКонтакте».
Охранник челябинской стоматологии слушал матерные песни при пациентах.
На видео слышно, что довольно громко играет какой-то реп. В кадре — недовольные лица посетителей. Но официальную жалобу на охранника пока никто не подавал.
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ИСТОЧНИК KP.RU