Депутата из Челябинской области подозревают в убийстве жены

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-21T10:41:53+03:00

Он застрелил ее во время ссоры

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Следователи возбудили уголовное дело на одного из сельских депутатов. Его подозревают в убийстве жены. Инцидент произошел в ночь на 21 августа в поселке Локомотивный.

По версии следствия, подозреваемый поссорился с женой. В гневе схватил охотничье ружье и два раза выстрелил в супругу.

— Депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа задержан. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU