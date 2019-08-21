Депутата из Челябинской области подозревают в убийстве жены
Следователи возбудили уголовное дело на одного из сельских депутатов. Его подозревают в убийстве жены. Инцидент произошел в ночь на 21 августа в поселке Локомотивный.
По версии следствия, подозреваемый поссорился с женой. В гневе схватил охотничье ружье и два раза выстрелил в супругу.
— Депутат Собрания депутатов Локомотивного городского округа задержан. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU