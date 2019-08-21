В Челябинске дорожники заказали декоративные лампочки на столбы за 650 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-21T11:15:57+03:00

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В Челябинске разгорается очередной скандал с госзакупками. Городское Управление дорожного хозяйства собирается потратить огромные бюджетные деньги на декоративную иллюминацию улиц.

Об этом в своем блоге рассказал местный общественник Лев Владов. Он обнаружил эти сведения на официальном сайте госзакупок.

Судя по названию контрактов, необычным освещением дорожники собирались удивить гостей саммитов ШОС и БРИКС, которые недавно отменили в Челябинске.

— Всего запланировали девять закупок на общую сумму 650 млн рублей. Первую — на 100 млн рублей они уже отыграли. Осталось потратить еще 550 млн. В следующий раз, когда чиновники скажут вам, что денег на установку светофора на пешеходном переходе нет — не верьте им. Деньги были. Но они ушли на лампочки, — говорит Лев Владов.

История с декоративной иллюминацией возмутила горожан.

— Почему не спросили жителей города — нужна ли нам такая дорогая подсветка на столбах?

— Освещения в городе нет нормального — это факт. Но зачем нам гирлянды, которые не стоят таких денег? — пишут в социальных сетях жители Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU