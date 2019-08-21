Пассажира оштрафовали за опоздание на поезд в Челябинской области
Жителя Оренбуржья оштрафовали на станции Карталы из-за того, что он на шесть минут задержал скорый пассажирский поезд, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Во вторник, 20 августа, 45-летний мужчина не успел вовремя сесть на поезд «Новый Уренгой — Оренбург». Он выбежал на перрон, когда состав уже тронулся. Тогда мужчина запрыгнул на подножку движущегося состава и намертво «прилип» к вагону.
— Чтобы мужчина не упал и не убился, проводник шестого вагона сорвал стоп-кран. Стоянка поезда составила 6 минут, после чего состав отправился дальше по маршруту, — сообщают в пресс-службе.
Из-за резкого торможения никто из пассажиров не пострадал. Но нарушителя все равно оштрафовали, когда состав пришел на станцию в Карталах Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU