2019-08-21T13:39:46+03:00
Общество

Пассажира оштрафовали за опоздание на поезд в Челябинской области

Все из-за того, что мужчина отважился на рискованный шаг
Лидия ПЕСКОВА
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Пассажир попытался сесть в поезд, который тронулся с места.Пассажир попытался сесть в поезд, который тронулся с места.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Жителя Оренбуржья оштрафовали на станции Карталы из-за того, что он на шесть минут задержал скорый пассажирский поезд, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Во вторник, 20 августа, 45-летний мужчина не успел вовремя сесть на поезд «Новый УренгойОренбург». Он выбежал на перрон, когда состав уже тронулся. Тогда мужчина запрыгнул на подножку движущегося состава и намертво «прилип» к вагону.

— Чтобы мужчина не упал и не убился, проводник шестого вагона сорвал стоп-кран. Стоянка поезда составила 6 минут, после чего состав отправился дальше по маршруту, — сообщают в пресс-службе.

Из-за резкого торможения никто из пассажиров не пострадал. Но нарушителя все равно оштрафовали, когда состав пришел на станцию в Карталах Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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