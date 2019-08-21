Пенсионерка потерялась в Челябинской области, а нашлась в 1500 км от дома
Удивительную историю рассказали волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС». Они занимаются поисками пропавших людей. Недавно они опубликовали информацию о розыске Валентины Глуховой. Бабушке 83 года. 19 августа она вышла из дома в поселке Западный на окраине Магнитогорска и нашлась спустя два дня... в Москве.
— Глухова Валентина найдена, жива! Огромную благодарность выражаем волонтерам Татьяне и Гюльнаре, которые ее нашли, — написали в «Легион-СПАСе».
Удивленную бабушку сфотографировали на вокзале в столице в окружении волонтера и полицейского.
— До Москвы она добралась на поезде, — сообщила КП-Челябинск координатор поисковиков Мария Бурдина.
Оказалось, что Валентина Николаевна изначально и собиралась в Москву, просто не поставила об этом в известность родственников.
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ИСТОЧНИК KP.RU