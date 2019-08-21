Пенсионерка потерялась в Челябинской области, а нашлась в 1500 км от дома

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-21T13:54:22+03:00

Валентина Глухова ушла из домам на окраине Магнитогорска, а нашлась в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

В 83 года бабушка сама добралась в такую даль

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Удивительную историю рассказали волонтеры поискового отряда «Легион-СПАС». Они занимаются поисками пропавших людей. Недавно они опубликовали информацию о розыске Валентины Глуховой. Бабушке 83 года. 19 августа она вышла из дома в поселке Западный на окраине Магнитогорска и нашлась спустя два дня... в Москве.

— Глухова Валентина найдена, жива! Огромную благодарность выражаем волонтерам Татьяне и Гюльнаре, которые ее нашли, — написали в «Легион-СПАСе».

Удивленную бабушку сфотографировали на вокзале в столице в окружении волонтера и полицейского.

— До Москвы она добралась на поезде, — сообщила КП-Челябинск координатор поисковиков Мария Бурдина.

Оказалось, что Валентина Николаевна изначально и собиралась в Москву, просто не поставила об этом в известность родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU