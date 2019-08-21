В Челябинске школа выплатит ученице 134 тыс. рублей за травму, полученную на уроке
Челябинская школа № 138 должна выплатить своей ученице 134 тысячи рублей за травму, полученную на уроке физкультуры, сообщает корреспондент КП-Челябинск.
Несчастный случай произошел более года назад. На уроке физкультуры дети делали стойку «березка» (нужно встать на лопатки, а ноги поднять высоко вверх — прим. ред.). Встав в эту стойку, Карина Т. заработала компрессионный перелом позвоночника. Теперь девочка ходит в специальном корсете, а реабилитация обещает быть долгой.
В школе уверены, что тяжелая травма стала результатом несчастного случая. Однако Центральный районный суд рассудил иначе. Учителя физкультуры признали виновным в халатном отношении к делу, а учебное заведение обязали выплатить школьнице компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и вернуть семье 34 тысячи рублей, потраченные на корсеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU