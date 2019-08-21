2019-08-21T15:34:38+03:00
Происшествия

Огласили приговор мужчине, который зарезал бывшую жену в магазине Челябинска

Срок оказался довольно гуманным
Лидия ПЕСКОВА
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Приговор - девять лет строгача.Приговор - девять лет строгача.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Громкое убийство произошло в апреле этого года. 43-летний Иван Коптеев пришел в спортивный магазин, где работала его бывшая супруга-ровесница, и жестоко расправился с матерью своего ребенка.

Наталья Анциферова получила 49 ударов ножом и скончалась на месте. Мужчина с места преступления скрылся, но уже в тот же день его задержали у знакомых. Он объяснил, что пришел помириться с супругой, но результат разговора его не устроил, тогда он решил убить.

Несмотря на развод, экс-супруги продолжали жить вместе, воспитывая десятилетнюю дочь. Теперь Коптеев, который страдает алкоголизм, очень долго не сможет увидеть близких.

Центральный районный суд Челябинска признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Его дочь сейчас находится с бабушкой и дедом, они надеются лишить отца родительских прав. По словам близких, он несколько лет избивал жену и дочку, которые жили в постоянном страхе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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