Глава Челябинска Наталья Котова назначила нового советника

СЕГОДНЯ 20:47 2019-08-21T20:47:15+03:00

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У врио мэра Челябинска Натальи Котовой появился новый советник. Им стал Петр Конарев — в прошлом замглавы города по экономическому развитию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в городской администрации.

Петру Конареву в октябре исполнится 53 года. Он руководил строительным предприятием «Проектстройсервис». Был заместителем директора ГУП «Челябоблинвестстрой». В начале двухтысячных управлял парком Гагарина, затем работал в областном минстрое. С 2006 по 2010 год занимал пост вице-мэра Челябинска по экономическому развитию. Затем ушел в отставку и занялся бизнесом.

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ИСТОЧНИК KP.RU