2019-08-22T07:58:32+03:00
Общество

Россиянку из Челябинска отправили вставать на учет по беременности в Ташкенте

Медики не хотели наблюдать за ней по месту прописки
Лидия ПЕСКОВА
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Из-за мужа, который в командировке, женщина живет на две страны, но наблюдаться хотела в России.Из-за мужа, который в командировке, женщина живет на две страны, но наблюдаться хотела в России.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О скандальной ситуации в одной из поликлиник Челябинска россиянка Валентина рассказала в социальных сетях. Она пришла вставать на учет по беременности третьим ребенком, но из регистратуры ее отправили в Узбекистан.

Валентина прописана в нашем городе, но фактически живет на две страны, так как муж сейчас работает в столице Узбекистана Ташкенте. В регистратуре женщина предупредила, что не сможет ходить ко врачу каждые две недели, как положено всем беременным в России дамам. Пообещала показываться раз в месяц. Однако медики отказались выдать женщине карту беременной и посоветовали наблюдаться в Ташкенте. Объяснили, что не хотят садиться в тюрьму, если с ребенком что-то случится.

Женщина обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения Челябинской области. Лишь после этого даме пообещали, что возьмут ее на учет. Валентина прошла в челябинской клинике второй скрининг, сдала анализы, а теперь ждет, когда на руки ей отдадут обменную карту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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