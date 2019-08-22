Россиянку из Челябинска отправили вставать на учет по беременности в Ташкенте

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-22T07:58:32+03:00

Из-за мужа, который в командировке, женщина живет на две страны, но наблюдаться хотела в России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

О скандальной ситуации в одной из поликлиник Челябинска россиянка Валентина рассказала в социальных сетях. Она пришла вставать на учет по беременности третьим ребенком, но из регистратуры ее отправили в Узбекистан.

Валентина прописана в нашем городе, но фактически живет на две страны, так как муж сейчас работает в столице Узбекистана Ташкенте. В регистратуре женщина предупредила, что не сможет ходить ко врачу каждые две недели, как положено всем беременным в России дамам. Пообещала показываться раз в месяц. Однако медики отказались выдать женщине карту беременной и посоветовали наблюдаться в Ташкенте. Объяснили, что не хотят садиться в тюрьму, если с ребенком что-то случится.

Женщина обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения Челябинской области. Лишь после этого даме пообещали, что возьмут ее на учет. Валентина прошла в челябинской клинике второй скрининг, сдала анализы, а теперь ждет, когда на руки ей отдадут обменную карту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU